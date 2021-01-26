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В больнице Боткина нашли «чичиковых» в белых халатах. Они годами зарабатывали на призраках уборщиц

Куйбышевский райсуд Петербурга назначил условные сроки Людмиле Перетрухиной и Елене Журавской, которые во время работы в больнице имени Боткина несколько лет получали по две зарплаты. Хищение более 3,6 млн рублей они не признали.

О приговоре 26 января сообщает объединённая пресс-служба суда. Как следует из материалов дела, Журавская с 2008 года работала в Клинической больнице имени Боткина старшей медсестрой отделения физиотерапии, Перетрухина в 2011 году заняла должность заведующей этим отделением.

По версии следствия, они устроили на вакантные ставки уборщиц — двух женщин, которые работали только по бумагам, но фактически свои обязанности не выполняли и не знали о задуманной схеме, что позволило Перетрухиной и её подчинённой до 2018 года получать их зарплату.

Установлено, что подложные сведения в документы, которые бы позволяли оплачивать труд «призраков» вносила завотделением. Лукавство с ведомостями позволило заработать немногим более 3,6 млн рублей, которые сотрудницы разделили между собой. Все обвинения женщины отрицают.

Суд признал Журавскую и Перетрухину виновными в мошенничестве и назначил полтора и два года лишения свободы соответственно. Наказание они будут отбывать условно. Перетрухиной также вменяли служебный подлог. Её признали виновной и освободили от наказания, поскольку срок давности по статье 292 УК истёк. Похищенные миллионы женщины должны вернуть больнице.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
муть.. не признали вину - тогда только реал. срок. . прошел срок давности... дело явно разваливали...
ost-21
Так получается можно банк ограбить, а если поймают все вернуть, срок то всеравно условный.
Antuan Rokanten
Николай Васильевич актуален всегда. А почему срок условный? Только реальный за такие дела.
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