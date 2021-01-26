Тигрицу Настасью, заболевшую коронавирусом, пришлось усыпить. В шведском зоопарке заразились еще несколько львов

В Швеции зафиксировали первые случаи коронавируса среди кошачьих. Как сообщает 26 января местный телеканал SVT, в зоопарке города Бороса у тигрицы Настасьи и у нескольких львов обнаружили COVID-19.



17-летняя тигрица стремительно теряла аппетит, ее состояние быстро ухудшалось — в итоге было решено ее усыпить. У остальных животных пока наблюдаются только легкие симптомы заболевания, их вольер изолировали. Медики считают, что львы и тигры заразились от сотрудников зоопарка — ранее у многих из них уже диагностировали коронавирус.

