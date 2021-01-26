В России появится интерактивная карта спортивных секций для людей с инвалидностью

Благотворительный фонд «Новая жизнь» разрабатывает интерактивную карту с информацией о спортивных секциях в российских городах, где могут заниматься люди с инвалидностью. Пока инициаторы собирают средства для запуска проекта. По статистике, в России проживают более 11 миллионов взрослых и детей с инвалидностью. Больше половины из них могут заниматься физкультурой и спортом, но не все знают о доступных секциях поблизости, о занятиях в специальных группах в своем регионе. Пока единого ресурса с подробной информацией обо всех видах спорта, доступных для инвалидов в регионах нет. Такую медиаплатформу решил разработать благотворительный фонд помощи начинающим спортсменам-инвалидам «Новая жизнь».

Автор проекта президент фонда Олег Голубев — человек с ограниченными возможностями и тема паралимпийского спорта ему близка. «В 1981 году во время прохождения службы в армии я получил полный отрыв правой руки. Сначала было очень нелегко, приходилось учиться делать всё одной рукой. В 1990 году меня пригласили играть в футбол ампутантов, где игроки в поле играют на костылях, а вратарь стоит в воротах с одной рукой. Я начал тренироваться и уже через год был признан лучшим вратарём турнира «Навруз-91», проходившем в Самарканде. А в 1992 году наша команда стала первым обладателем Кубка России среди команд футболистов-ампутантов. Потом были игры, победы, поражения, травмы, и на некоторое время пришлось оставить спорт. Так в 2005 году я создал и возглавил благотворительный фонд «Новая жизнь, — рассказал порталу «Открытые НКО» Олег Голубев. Медиаплатформа I-SPORT будет размещена в виде интерактивной карты на сайте фонда. На данный момент команда проекта соберет информацию о спортивно-адаптивных школах, клубах, секциях, развивающих видах спорта для людей с ограниченными возможностями.