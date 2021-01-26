Боец смешанных единоборств и член совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон вступил в ряды Юнармии в Башкортостане.
«Многократному чемпиону мира по грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу и боям без правил ребята вручили значок юнармейца, а также презенты в виде шапки, шарфа и флисовой кофты с фирменным логотипом», — рассказали в пресс-службе детско-юношеского движения.
Посвящение состоялось в Уфе, где Монсон открыл спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу, где будет сам вести тренировки. Перед публикой он предстал в футболке с портретом поэта Сергея Есенина.
Боец родом из США. Монсон получил российское гражданство от президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. 14 сентября спортсмен занял кресло в совете депутатов Красногорского городского округа Московской области.