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Пятидесятилетнего бойца-депутата Джеффа Монсона приняли в Юнармию

Боец смешанных единоборств и член совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон вступил в ряды Юнармии в Башкортостане.

«Многократному чемпиону мира по грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу и боям без правил ребята вручили значок юнармейца, а также презенты в виде шапки, шарфа и флисовой кофты с фирменным логотипом», — рассказали в пресс-службе детско-юношеского движения.

Фото: пресс-служба Юнармии 

Посвящение состоялось в Уфе, где Монсон открыл спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу, где будет сам вести тренировки. Перед публикой он предстал в футболке с портретом поэта Сергея Есенина.

Боец родом из США. Монсон получил российское гражданство от президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. 14 сентября спортсмен занял кресло в совете депутатов Красногорского городского округа Московской области.

Фото: пресс-служба Юнармии 

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Комментарии (7)

***_555
За сколько Родину продал?
walker_5e4cd299a1c68
Ээх, жаль октябрят с пионерами отменили.
Тоже можно было бы принять...
Не менее прекрасна и футболочка с Есениным, дающим в морду и черепом с ножами и кастетами.
Патриотизьм, памаешь.
local_
Теперь очередь за Депардье,в Молодую Гвардию Единой России(МГЕР),там вроде кого то похоронили,должность освободилась.
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