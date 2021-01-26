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Хакеры через уязвимость в Facebook узнали телефоны 500 миллионов пользователей. Теперь их можно «пробить» в Telegram

Уязвимость Facebook в 2019 году помогла злоумышленникам получить личные данные миллионов пользователей соцсети.

«Пользователь форума киберпреступников продает доступ к базе данных телефонных номеров, принадлежащих пользователям Facebook. Клиенты могут искать номера с помощью автоматизированного бота Telegram», — сообщает 26 января VICE.

В руках у злоумышленников оказались телефоны 500 миллионов пользователей из США, Канады, Австралии, Англии и 15 стран мира. Получить доступ к конфиденциальной информации удалось благодаря уязвимости соцсети в 2019 году. Сейчас лазейку уже устранили.

Бот в Telegram позволяет узнать, есть ли номер того или иного человека в базе хакеров. Полную информацию по номеру можно получить всего за 20 долларов.

Специалисты по кибербезопасности опасаются, что база может быть использована для мошенничества и преступлений.

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