Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым 26 января открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе.
Глава государства, таким образом, решил лично проверить результат работы по своему приказу — в апреле 2019 года он попросил решить проблему автомобильного сообщения между старыми и новыми Химками. Из-за такого пристального внимания к проблеме со стороны Кремля развязку построили за год. Расширение призвано избавить участок от пробок на пути в Петербург и Шереметьево.
«Это та самая развязка, о которой вас люди просили», — сказал Путину на церемонии открытия глава Подмосковья.
"Это та самая развязка,о которой вас люди просили". Путин в Химках открыл транспортную развязку, которая должна расшить вечную пробку на пути в Петербург и Шереметьево. В Москве плюсовая температура, но президент одет тепло. pic.twitter.com/nlW1nCX8DE— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 26, 2021
Строительство обошлось в 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд — федеральные средства, а 1,4 млрд — бюджет Московской области. Общая площадь развязки составила около 40 тыс. кв. м, протяженность основного хода ― 0,8 км с путепроводом длиной 158 м. Количество полос увеличили с двух до пяти с расчётной скоростью движения 70 км/ч..