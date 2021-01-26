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«Та самая, о которой люди просили». Путин открыл развязку на Петербург в Химках

Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым 26 января открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе.

Глава государства, таким образом, решил лично проверить результат работы по своему приказу — в апреле 2019 года он попросил решить проблему автомобильного сообщения между старыми и новыми Химками. Из-за такого пристального внимания к проблеме со стороны Кремля развязку построили за год. Расширение призвано избавить участок от пробок на пути в Петербург и Шереметьево.

«Это та самая развязка, о которой вас люди просили», — сказал Путину на церемонии открытия глава Подмосковья.

Строительство обошлось в 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд — федеральные средства, а 1,4 млрд — бюджет Московской области. Общая площадь развязки составила около 40 тыс. кв. м, протяженность основного хода ― 0,8 км с путепроводом длиной 158 м. Количество полос увеличили с двух до пяти с расчётной скоростью движения 70 км/ч..

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Комментарии (7)

стар старыч
Ау, упоротые.
Любая положительная новость о России колом в горле встаёт у читателей "Фонтанки".
Совпадение? Не думаю...)))))==3
Random_spb
На Поклонной горе развязка уже 20 лет как просится, но ее не будет, и путин никогда ничего не откроет. Потому как не Химки.
alexadmin
Путина видели в Химках?
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