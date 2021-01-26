Смольный покидает Ирина Ган, пытавшаяся помочь Беглову со СМИ и возглавлявшая его аппарат

Из Смольного увольняется заместитель руководителя администрации губернатора Ирина Ган. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе главы города. Последний рабочий день Ган — 29 января. Сама она на звонки «Фонтанки» не ответила.



В Смольном Ган в этой должности отвечала за развитие электронного документооборота. До этого она успела побывать советником губернатора по взаимодействию со СМИ и начальником аппарата Александра Беглова.



Ирина Ган работала в Смольном с 8 ноября 2018 года. До этого с 2004 года в течение десяти лет она являлась помощником министра образования и науки Российской Федерации по связям с общественностью Андрея Фурсенко. После руководила пресс-службой партии «Гражданская платформа» и трудилась директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media.

