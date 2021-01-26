Жительница Пушкина отсудила у застройщика четверть миллиона за ржавую воду

Истица пожаловалась на то, что горячая и холодная вода, которая поступает в квартиры в доме на Анциферовской, 14, корпус 1, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074–01 — из кранов течет жидкость ржавого цвета. Управляющая компания ООО «КУБ-строй СПб» в своем заключении обвинила застройщика, указав, что тот использовал при строительстве жилого дома некачественные трубы, а также нарушил технологию их ввода в эксплуатацию.

Пушкинский районный суд обязал застройщика ООО «Пушкин» возместить моральный вред жительнице ЖК «Александровский» за ржавую воду в кранах квартиры. Об этом 26 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ответчик попросил суд назначить строительно-техническую экспертизу, но она ему не помогла. В системах водоснабжения действительно обнаружили производственные дефекты.



Теперь ООО «Пушкин» по решению суда должно будет за свой счет наладить в доме очистку входящей воды, заменить стояки в квартирах на 1-м этаже и полотенцесушители, а также промыть систему водоснабжения. После этого, спустя 3–6 месяцев, компания обязана проверить качество воды — если она останется ржавой, «Пушкин» обяжут заменить еще и магистральный трубопровод системы холодного водоснабжения.



Кроме того, застройщик выплатит истице 245 тысяч рублей: в качестве штрафа, компенсации морального вреда и понесенных расходов.



«Фонтанка» связалась с представителями ООО «Пушкин». В отделе продаж ЖК «Александровский», переговорив с руководством, ограничились тем, что отметили: коммуникации в доме переданы на баланс УК «КУБ-строй СПб», так что все вопросы необходимо задавать ей.

