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Экс-главу подразделения наркоконтроля Москвы задержали за торговлю наркотиками. В лаборатории нашли рабов

В Ивановской области нашли подпольную лабораторию. Её созданием, как полагают в ФСБ, занимался экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве. Фасовали наркотики рабы, а развозили их в машине с мигалкой.

«Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий», — сообщает 26 января РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Наркотики распространялись на территории Центральной России, а возил их «автомобиль со спецсигналами», и в нём находились люди, на которых была «форма со знаками различия органов ФСБ».

Работниками лаборатории были мигранты, которых насильно удерживали под угрозой физической расправы.

Всего в рамках спецоперации ФСБ задержаны 15 человек, среди которых руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).

Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов.

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Комментарии (20)

veteran78
Всё таки мощная страна Россия. Он 20 лет уничтожает всё что было сделано до него а до конца втоптать страну в дерьмо не получается.
Swebaka
Пока эти... (забанят)...кормятся, нормальные уволены, разогнаны и выкинуты из жизни вообще. А на виду - эти, по ним судят остальных.
Ivan Topor
В принципе, это всё, что вам нужно знать о россиянской полиции ))
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