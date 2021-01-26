Экс-главу подразделения наркоконтроля Москвы задержали за торговлю наркотиками. В лаборатории нашли рабов

В Ивановской области нашли подпольную лабораторию. Её созданием, как полагают в ФСБ, занимался экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве. Фасовали наркотики рабы, а развозили их в машине с мигалкой.



«Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий», — сообщает 26 января РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.



Наркотики распространялись на территории Центральной России, а возил их «автомобиль со спецсигналами», и в нём находились люди, на которых была «форма со знаками различия органов ФСБ».

