Глава Роспотребнадзора: Иммунитет у перенесших коронавирус защищает от британского штамма

«Мы продолжаем исследование вируса, который мы выделили в нашем научном центре «Вектор». Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме, но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен, и противодействует «британскому» штамму, который имеет определенные мутации», — пояснила Попова.

Иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от британского штамма. Об этом 26 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Также Роспотребнадзор следит и за исследованиями в других странах: бельгийские ученые на математической модели доказали, что британский штамм коронавируса более заразен на 36%, а не на 70%, как сообщалось ранее.



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что его ведомство организовало наблюдение за циркуляцией коронавируса в России, в том числе на предмет выявления новых штаммов.

