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Набережная канала Грибоедова сузилась до одной полосы. Ещё теснее стало из-за аварии

Ремонтные работы до вечера будут теснить водителей на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга 26 января. Пока лавировать приходится среди ограждений и тех, кто не смог разъехаться.

Коридор из ограждений выстроили в районе пересечения с улицей Ломоносова. Конструкции стоят по обеим сторонам дороги так, что для проезда доступна только одна полоса. Дополнительным препятствием стала авария: похоже, что «БМВ» не успел затормозить, догнал «Хёндэ» и разбил задний бампер.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На картах «Яндекса» набережная канала Грибоедова «покраснела» от Банковского моста до Невского проспекта.

В «Теплосети» сообщили «Фонтанке», что на Думской, 4, с десяти утра ремонтируют ненадёжный участок трубы. Без воды и тепла ближайшие дома не остались, но движение на пересечении улиц Ломоносова и Думской временно ограничено.

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Комментарии (2)

Маэстро
Хреновые машины БМВ собирает. Прокладка между рулем и сиденьем никуда не годится...
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