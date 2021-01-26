Ремонтные работы до вечера будут теснить водителей на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга 26 января. Пока лавировать приходится среди ограждений и тех, кто не смог разъехаться.



Коридор из ограждений выстроили в районе пересечения с улицей Ломоносова. Конструкции стоят по обеим сторонам дороги так, что для проезда доступна только одна полоса. Дополнительным препятствием стала авария: похоже, что «БМВ» не успел затормозить, догнал «Хёндэ» и разбил задний бампер.