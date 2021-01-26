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Пилотов рейса «Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург» во время посадки ослепили лазером

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 26 января, накануне около 18.50 при заходе на посадку в аэропорту «Пулково» экипаж воздушного судна авиакомпании «Руслайн», который прилетел в Северную столицу из Ханты-Мансийска, сообщил, что неизвестные пытались ослепить пилотов лазером зеленого цвета.

Хулиганство на безопасность полёта не повлияло. Самолет с 29 пассажирами на борту благополучно совершил посадку.

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Комментарии (2)

Serg_I
СИДЯ СВЕТИТЬ ИМ БУДЕТ УДОБНЕЕ! Если в тюрьму позволят лазер с собой взять...
hedgehog_
угу. зеленые указки нынче в моде. иногда встречаются онижедети на встречном эскалаторе с такой хренью
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