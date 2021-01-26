24 февраля — круглый стол «Рост цен на стройматериалы: из чего дом складывается?»

Вопросы для обсуждения:
• Какие материалы подорожали в прошлом году больше всего? Основные причины? Что влияет на цену разных видов стройматериалов в первую очередь?
• Как это отражается на стоимости жилья — какова доля стоимости стройматериалов в итоговой цене квадратного метра?
• Как продвигается импортозамещение строительных компонентов? Какова доля иностранных материалов в современных домах, насколько они дороги?
• Каковы основные сложности, с которыми столкнулись производители стройматериалов в 2020 году?
• На какие стройматериалы наблюдался самый высокий спрос и почему. Как изменилась структура спроса и продаж с ростом интереса к индивидуальному строительству?
• Наблюдалась ли нехватка, перебои с поставками каких-то материалов и почему?
• Как, теоретически, можно было бы урегулировать цены на разные виды строительной продукции?
Рост цен на стройматериалы стал одним из существенных факторов подорожания жилья. ФАС в декабре начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. В конце 2020 года в Минстрое решили организовать регулярный мониторинг цен на стройматериалы, а также переговоры между девелоперами и металлургами. 1 марта правительство должно представить свои предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.
Приглашаем представителей строительных компаний, производителей и поставщиков строительных материалов, магазинов по продаже стройматериалов и экспертов рынка обсудить данную тему на мероприятии.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru