24 февраля — круглый стол «Рост цен на стройматериалы: из чего дом складывается?»

Вопросы для обсуждения:



• Какие материалы подорожали в прошлом году больше всего? Основные причины? Что влияет на цену разных видов стройматериалов в первую очередь?



• Как это отражается на стоимости жилья — какова доля стоимости стройматериалов в итоговой цене квадратного метра?



• Как продвигается импортозамещение строительных компонентов? Какова доля иностранных материалов в современных домах, насколько они дороги?



• Каковы основные сложности, с которыми столкнулись производители стройматериалов в 2020 году?

