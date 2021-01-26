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Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз полицейскому

Пьяный водитель под Воронежем воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС. Об этом 26 января сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел еще 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Полицейские обнаружили на обочине автомобиль с 39-летним местным жителем за рулем. Мужчина был явно нетрезв, так что ему предложили пройти освидетельствование. Он сел в стоящую рядом патрульную машину.

«Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — описали дальнейшие события следователи.

Инспектор ДПС был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении нападавшего возбудили дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности). Подозреваемый заключен под стражу.

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Комментарии (5)

kostya-geniy
Ну может у чувака день плохой был или забрало запотело , главное теперь успеть цветы подарить
DimonTT
Теперь есть повод придумать к-нить закон, чтобы всех водителей страны нагнуть еще раз...
Но парня, гаишника жалко.
Владислав М
Полицейский потерял бдительность и пострадал из-за собственного непрофессионализма. Американские копы любого опасного нарушителя ближе нескольких метров к себе не подпустят, пока не обыщут и\или не оденут наручники.
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