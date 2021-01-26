Пьяный водитель воткнул отвертку в глаз полицейскому

Пьяный водитель под Воронежем воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС. Об этом 26 января сообщили в СУ СК РФ по региону.



Инцидент произошел еще 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Полицейские обнаружили на обочине автомобиль с 39-летним местным жителем за рулем. Мужчина был явно нетрезв, так что ему предложили пройти освидетельствование. Он сел в стоящую рядом патрульную машину.



«Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, 39-летний мужчина внезапно нанес имевшейся при нем отверткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — описали дальнейшие события следователи.

