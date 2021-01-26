Застройщик мифического ЖК во Всеволожске получил условный срок

«Метельков, являясь председателем правления и главным бухгалтером ЖСК «Грин Парк», создал видимость начального этапа строительства ЖК, не имея разрешения на строительство, а также не имея намерений выполнять обязательства перед пайщиками ПЖСК «Грин Парк», — говорится в постановлении суда.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил председателя правления ЖСК «Грин Парк» во Всеволожске Николая Метелькова к наказанию по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом 26 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам Николай Метельков на вопросы «Фонтанки» отвечать категорически отказался. Председатель правления «Грин Парка» никак не прокомментировал свою позицию относительно дела и не рассказал, будет ли он обжаловать постановление суда.



Суд назначил наказание председателю правления и главному бухгалтеру ЖСК «Грин Парк» Николаю Метелькову в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года, а также возмещение материального вреда в пользу четырех пайщиков ПЖСК «Грин Парк».



В декабре 2015 года Метельков с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» похитил 780 080 рублей, полученные от члена кооператива. Впоследствии Метельков присвоил вступительные взносы еще пяти пайщиков «Грин Парка» на общую сумму 5 773 282 рубля. Суд взыскал с Метелькова возмещение материального вреда четырем из них в объеме 3 182 880 рублей.



Сомнительную деятельность застройщика заметили еще 5 лет назад. В 2016 году вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин сообщил губернатору области, что у компании нет ни разрешения на строительство, ни собственно земли. Более того, участок во Всеволожске, где планировали возвести новый ЖК, входил в земли сельхозназначения. А любой перевод таких земель в собственность возможен только через одобрение членов градостроительного совета.

