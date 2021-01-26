Fox: Экс-сотрудницу военно-морской разведки США осудили на 11 лет за шпионаж в пользу России

Американка планировала передать российской разведке секретную информацию и укрыться в стране, откуда ее не смогут экстрадировать.
«Жительница Западной Вирджинии <...> была приговорена к более чем 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за то, что планировала предоставить правительству России сверхсекретную информацию Агентства национальной безопасности», — сообщает 26 января Fox.
Прокурор Западной Вирджинии рассказал, что 47-летняя Элизабет Ширли занимала в Управлении военно-морской разведки ВМФ должность, которая требовала «высочайшего уровня доверия». Она имела доступ к разведывательной информации и неоднократно проходила проверку безопасности.
«Ширли предала доверие американского народа. <...> Она хотела извлечь выгоду из своего положения и пыталась продать информацию России», — говорится в заявлении стороны обвинения.
По версии следствия, в 2019 году американка вывезла дочь в Мексику после ссоры с отцом ребенка. Ширли намеревалась также перебраться в соседнюю страну, после чего связаться с представителями РФ. Взамен на секретную информацию она хотела получить помощь в переселении в государство, которое не выдаст ее США. В августе 2019 года американку задержали в отеле в Мехико, а дочь отправили отцу. Улики были обнаружены на ее электронных устройствах.
Элизабет Джо Ширли признала свою вину.