Fox: Экс-сотрудницу военно-морской разведки США осудили на 11 лет за шпионаж в пользу России

Американка планировала передать российской разведке секретную информацию и укрыться в стране, откуда ее не смогут экстрадировать.



«Жительница Западной Вирджинии <...> была приговорена к более чем 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за то, что планировала предоставить правительству России сверхсекретную информацию Агентства национальной безопасности», — сообщает 26 января Fox.

Прокурор Западной Вирджинии рассказал, что 47-летняя Элизабет Ширли занимала в Управлении военно-морской разведки ВМФ должность, которая требовала «высочайшего уровня доверия». Она имела доступ к разведывательной информации и неоднократно проходила проверку безопасности.