FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
2
Печать

Fox: Экс-сотрудницу военно-морской разведки США осудили на 11 лет за шпионаж в пользу России

Американка планировала передать российской разведке секретную информацию и укрыться в стране, откуда ее не смогут экстрадировать.

«Жительница Западной Вирджинии <...> была приговорена к более чем 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за то, что планировала предоставить правительству России сверхсекретную информацию Агентства национальной безопасности», — сообщает 26 января Fox.

Прокурор Западной Вирджинии рассказал, что 47-летняя Элизабет Ширли занимала в Управлении военно-морской разведки ВМФ должность, которая требовала «высочайшего уровня доверия». Она имела доступ к разведывательной информации и неоднократно проходила проверку безопасности.

«Ширли предала доверие американского народа. <...> Она хотела извлечь выгоду из своего положения и пыталась продать информацию России», — говорится в заявлении стороны обвинения.

По версии следствия, в 2019 году американка вывезла дочь в Мексику после ссоры с отцом ребенка. Ширли намеревалась также перебраться в соседнюю страну, после чего связаться с представителями РФ. Взамен на секретную информацию она хотела получить помощь в переселении в государство, которое не выдаст ее США. В августе 2019 года американку задержали в отеле в Мехико, а дочь отправили отцу. Улики были обнаружены на ее электронных устройствах.

Элизабет Джо Ширли признала свою вину.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

DEMOMON
Хоспади, прочитал как эскортницу. )
veteran78
Обменять на Навального , наградить , дать самое лучшее гражданство , пособие тыщ эдак 12 и квартирку в Луге. Через полгода поинтересоваться " как жись ?" Ответ обнародовать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний