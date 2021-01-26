Любимый паб Толкина в Оксфорде закрывается. Он простоял 450 лет, но не пережил пандемию

В конце января исторический паб The Lamb and Flag («Ягненок и флаг»), простоявший в центре Оксфорда 450 лет, закроется. Как пишет Reuters, он не пережил пандемию.



Паб был любимым заведением автора «Властелина колец» Джона Толкина и его друга Клайва Льюиса (автора «Хроник Нарнии»). Затем стал культовым среди местных ученых, студентов и писателей. Открылся паб еще в 1566 году. В 2020-м его доходы катастрофически упали из-за пандемии коронавируса.



Отметим, бары и рестораны банкротятся по всему миру из-за введения коронавирусных ограничений.

