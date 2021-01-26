FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
1
Печать

Конора Макгрегора отстранили от боев на полгода

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отстранен от боёв на 180 дней. Как сообщает сайт MMAJunkie во вторник, 26 января, нокаут от Дастина Порье не прошел для ирландца без последствий.

У Конора подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Макгрегор проиграл Порье нокаутом во втором раунде в рамках турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января.

На счету Макгрегора 27 боёв, в которых он 22 раза побеждал и пять раз проигрывал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний