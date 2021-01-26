Видеозапись случившегося в ночь на 26 января опубликована в инстаграме местной жительницы Екатерины и расходится по соцсетям. По её словам, после нескольких вспышек «вмиг вся Ялта потухла». Пользователи уточняют, что гремело и сверкало где-то над районом Массандра, при этом наблюдали несколько подряд вспышек и кратковременных отключений электричества.

Гроза в Ялте стала причиной отключения электричества и сопровождалась такими спецэффектами, что жители приняли случившееся за взрыв. Власти заверяют, что необычное ночное явление — рядовое короткое замыкание.

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В комментариях наперебой предлагают варианты: НЛО, происки суперзлодея со сверхоружием, открытая дверь преисподней и пробуждение Аида. Часть очевидцев уверилась, что произошёл взрыв.



«С добрым утром, Ялта. И без паники. Возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет!!! Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях из-за непогоды», — успокаивает в фейсбуке глава городской администрации Янина Павленко.



Потребителей подключили к резервной линии, ремонтные работы продолжались с понедельника. К полудню вторника с последствиями собирались разобраться полностью.

