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150 рыбаков вышли у петербургской дамбы на лед, несмотря на запрет. Часть удалось уговорить МЧС

Петербургские спасатели совместно с полицией провели рейд против нарушителей запрета выхода на лед.

Как сообщают они в группе «Северо-Западный РПСО» в социальной сети «ВКонтакте» 26 января, накануне мониторинг Финского залива проходил в районе дамбы. Там на льду было обнаружено около 150 граждан.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу

«После проведения информирования о запрете выхода на лед, часть рыбаков покинула акваторию. Однако нашлись и те, кто проигнорировал предупреждение», — сетуют спасатели.

Срок запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в черте Петербурга, продлен до 15 апреля 2021 года.

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Комментарии (7)

yar_5e4cc335310b6
Дибильный запрет при такой ледовой обстановке. Запретить десяткам тысяч любителям подледного лова их хобби на всю зиму, не зависимо от толщины и прочности льда, это очень похоже на Бегловщину.
gencon
Конечно выходят. Когда власти все запрещают, эти законы перестают работать, потому что если глубоко копать - последний запрет может отменить первый, и так по цепочке.
Жулики живут одним днем. Что было вчера не помнят
LanaKo
Давно пора штрафы за спасение этим упоротым выписывать тыщ по 20-30, раз нормально не понимают. Мы налоги платим, чтобы МЧС работало, а МЧС регулярно ездит на такие вызовы, где виноватые добровольно и осознанно идут на риски!
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