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Председатель ЗакСа Макаров прочёл на видео блокадное стихотворение Ахматовой

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прочёл стихотворение Анны Ахматовой о блокаде Ленинграда, написанное в 1944 году.

Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Ленинградскую беду

Руками не разведу,

Слезами не смою,

В землю не зарою.

Я не словом, не упреком,

Я не взглядом, не намеком,

Я не песенкой наемной,

Я не похвальбой нескромной

А земным поклоном

В поле зелёном

Помяну…

Вячеслав Макаров и губернатор города Александр Беглов сегодня поздравили петербуржцев с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января.

«27 января 1944 года для всех жителей нашего города навсегда останется священной датой. Символом торжества добра над злом, света над тьмой, жизни над смертью, — подчёркивается в обращении. — <...> Вместе с нами 77-ю годовщину победного завершения битвы за Ленинград отмечают 69 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Низкий поклон за ваш великий подвиг, дорогие ветераны!»

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Комментарии (8)

Seawolf
Если Ахматова узнала бы, кто читает ее стихи, то в гробу бы перевернулась.(((
gencon
Макаров странный тип. Проигрыш бункерного заключается в том, что он умудрился коммерцилизировать победу советских граждан в ВОВ. За это его по лбу и стучат, что даже в СССР, главным праздником считался день трудящихся, а не 9 мая. Это же Макаров, наивно полагает, что жители блокадного Ленинграда не прсчиали бы тотальную коррупцию за госизмену????
doorbal_
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
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