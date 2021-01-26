Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прочёл стихотворение Анны Ахматовой о блокаде Ленинграда, написанное в 1944 году.
Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
Я не словом, не упреком,
Я не взглядом, не намеком,
Я не песенкой наемной,
Я не похвальбой нескромной
А земным поклоном
В поле зелёном
Помяну…
Вячеслав Макаров и губернатор города Александр Беглов сегодня поздравили петербуржцев с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января.
«27 января 1944 года для всех жителей нашего города навсегда останется священной датой. Символом торжества добра над злом, света над тьмой, жизни над смертью, — подчёркивается в обращении. — <...> Вместе с нами 77-ю годовщину победного завершения битвы за Ленинград отмечают 69 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Низкий поклон за ваш великий подвиг, дорогие ветераны!»