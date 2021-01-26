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В «лобовом» ДТП на трассе Петербург — Псков погиб человек, пострадали шестеро. В соцсетях пишут о детях

Серьёзное ДТП произошло утром 26 января на 325-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург — Псков — Невель на территории Островского района Псковской области.

Как сообщает ПЛН со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, по предварительной информации, в 7:30 у деревни Кротова Гора лоб в лоб столкнулись «Форд» и «Мерседес». Один человек погиб, шестеро пострадали.

Фото: Фото «Луки.ру» / luki.ru

По данным сайта «Луки.ру», погиб мужчина — пассажир «Мерседеса». В «Форде», по предварительной информации, находился только водитель.

В группе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте» пишут, что якобы попавшая в ДТП машина везла детей в больницу.

Скриншот поста из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/ghest_pskov?w=wall-5216974_6516685" target="_blank" class="_">«Жесть по-псковски»</a>
Скриншот поста из группы «Жесть по-псковски»
Фото: Фото «Луки.ру» / luki.ru
Скриншот поста из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/ghest_pskov?w=wall-5216974_6516685" target="_blank" class="_">«Жесть по-псковски»</a>
Скриншот поста из группы «Жесть по-псковски»

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