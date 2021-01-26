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«Сугробы» пены укрыли сгоревший «Мерседес» в Кудрово. Он был припаркован поперёк остальных машин

Крупный автомобильный пожар тушили минувшей ночью в городе Кудрово, соседствующем с Петербургом.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, вызов на проспект Строителей поступил 26 января в 4:56. На место выехала дежурная смена 150-й пожарной части противопожарной службы — восемь человек на двух машинах. Они ликвидировали возгорание в 5:04. Полностью сгорел легковой «Мерседес». Информация о пострадавших не поступала. Ведётся дознание.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что огонь повредил также два соседних автомобиля. На фотографиях видно, что сгоревшая машина стоит поперёк припаркованных в ряд, мешая им выехать.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Водила мерса думал, что всё время так будет ставить своё корыто. Ну-ну. Поделом.
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