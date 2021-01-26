Воры пробрались в коттедж культуролога в Петергофе. Бриллиантов не нашли, но уехали на электросамокате и с музыкой

Полиция Петербурга расследует квартирные кражи, которые произошли в Невском и Петродворцовом районах. Вместе с ювелирными украшениями и деньгами прихватили и другое имущество.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января, накануне вечером в полицию с заявлением о краже обратилась 39-летняя жительница Петергофа. Она преподаватель культурологии, занимает руководящую должность в Учебно-методическом центре развития образования в сфере культуры и искусства. Там же, вероятно, и находилась, когда воры через балкон пробрались к ней в таунхаус на Парковой улице.

