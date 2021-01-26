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Воры пробрались в коттедж культуролога в Петергофе. Бриллиантов не нашли, но уехали на электросамокате и с музыкой

Полиция Петербурга расследует квартирные кражи, которые произошли в Невском и Петродворцовом районах. Вместе с ювелирными украшениями и деньгами прихватили и другое имущество.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января, накануне вечером в полицию с заявлением о краже обратилась 39-летняя жительница Петергофа. Она преподаватель культурологии, занимает руководящую должность в Учебно-методическом центре развития образования в сфере культуры и искусства. Там же, вероятно, и находилась, когда воры через балкон пробрались к ней в таунхаус на Парковой улице.

Норковых шуб и бриллиантов не нашли и забрали часы, несколько украшений, электросамокат, музыкальную колонку и ноутбук. Ущерб хозяйка оценила чуть более чем в четверть миллиона.

Полицию Невского района отыскать незваных гостей вечером 24 января попросил 32-летний житель улицы Бабушкина. Он вернулся после недельного отсутствия и заметил в квартире следы чужого присутствия. Из двушки на восьмом этаже исчезли пара серёг, четыре цепочки, пара крестиков, кулон, восемь колец, одно из которых обручальное, и булавки. Всё это, по оценке владельца, потянуло на 300 тысяч рублей. Ещё столько же неизвестные унесли наличными. Оба заявления легли в основу дел о краже.

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