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Генсек ООН: Из-за коронавируса разразился худший за 100 лет экономический кризис

Пандемия коронавируса спровоцировала самый тяжёлый экономический кризис за последнее столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии «Давосская повестка дня».

Состояние мира сейчас, по словам генсека, можно охарактеризовать словом «хрупкость». «Более двух миллионов человек умерли, и мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу. Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», — цитирует Гутерриша РБК 26 января.

Преодоление существующих угроз, по его словам, потребует диалога и сотрудничества, мировые лидеры в 2021 году должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. «Мы можем использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости», — отметил Гутерриш.

Говоря о неравномерном распределении вакцины от COVID-19, он подчеркнул, что препараты поступают в основном в развитые страны, а государства с низким уровнем доходов их не получают. Вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, отметил генсек ООН и призвал финансировать инициативу COVAX, направленную на обеспечение беднейших стран.

В ООН допускают, что второй год пандемии может стать даже более тяжелым, чем первый, учитывая динамику передачи вируса и другие сложности.

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Комментарии (6)

ShelSPb
Генсек ты это коллекторам скажи, которые думают что уже всё отлично.
bluxer
Наоборот, придумали отличное прикрытие кризису, который и так бы произошёл.
SNOW
Политкорректные высказывания ни о чем. Надо сделать реверанс в сторону женского равноправия, ограниченных возможностей стран третьего мира, про гомосексуалистов еще забыл упомянуть. А так - на уровне советских песенников "возьмемся за руки, друзья", "миру-мир", бла-бла-бла. Дежурное выступление чтобы оправдать наличие малоэффективной организации с огромным бюджетом, в-основном проедаемом ей самой.
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