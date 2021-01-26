Генсек ООН: Из-за коронавируса разразился худший за 100 лет экономический кризис

Состояние мира сейчас, по словам генсека, можно охарактеризовать словом «хрупкость». «Более двух миллионов человек умерли, и мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу. Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», — цитирует Гутерриша РБК 26 января.

Преодоление существующих угроз, по его словам, потребует диалога и сотрудничества, мировые лидеры в 2021 году должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. «Мы можем использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости», — отметил Гутерриш.

Говоря о неравномерном распределении вакцины от COVID-19, он подчеркнул, что препараты поступают в основном в развитые страны, а государства с низким уровнем доходов их не получают. Вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, отметил генсек ООН и призвал финансировать инициативу COVAX, направленную на обеспечение беднейших стран.

В ООН допускают, что второй год пандемии может стать даже более тяжелым, чем первый, учитывая динамику передачи вируса и другие сложности.