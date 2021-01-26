Минфин США впервые возглавила женщина. Джанет Йеллен 74 года

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны, её поддержало большинство сенаторов, сообщает 26 января Reuters.
74-летняя Йеллен — первая женщина во главе американского Минфина. В 2014 году она стала первой женщиной, получившей должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Йеллен ранее поддерживала жёсткие антироссийские санкции за Крым и другие угрозы со стороны России. Она заявляла, что администрация пересмотрит режим санкций, сделает их стратегическими. РИА «Новости» перечисляет приоритеты новой чиновницы.
Долговременные тенденции бюджета вызывают у неё беспокойство, и в этой ситуации, по её словам, важно справиться с пандемией и провести долгосрочные инвестиции для роста экономики, прежде всего вкладываться в инфраструктуру, экологически чистое производство и человеческий капитал. Она намерена работать над вторым пакетом поддержки экономики и выступает за повышение минимальной оплаты труда (сейчас 7,25 доллара в час), а вот прибавка к пособию по безработице будет, по её словам, «минимальной, если она вообще будет». Йеллен также обещает бороться против торговых нарушений Китая, так как Пекин, по её словам, подрывает позиции американских компаний: демпингует, создает торговые барьеры, выдаёт незаконные субсидии своим корпорациям и ворует технологии. По её мнению, необходим глобальный цифровой налог под эгидой ОЭСР, это позволит странам собирать честную долю налогов и снизит для американских компаний стимулы действовать за рубежом.