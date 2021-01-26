Разработчик «Новичка» обещает выпустить лекарство от ковида

Как рассказал Ринк РИА «Новости» в интервью, опубликованном 26 января, лекарство называется «Иммофон». «Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм ( когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — Прим. ред. ), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — отметил Ринк.

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк собирается выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство, способное бороться с коронавирусом и другими вирусными заболеваниями.

«Иммофон» основан на препарате «Диуцифон», синтезированном в СССР в 1967 году для лечения проказы. В новом препарате соединены две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации, и иностранное противовирусное средство «Дапсон». Лекарство предназначено также для лечения красной волчанки, ревматоидного артрита, склеродермии, псориаза, аллергии, заболеваний лёгких, лейкозов.

Препарат, по словам Ринка, протестировали примерно на 700 пожилых пациентах-добровольцах, тяжёлых последствий и смертельных исходов не зарегистрировано.

Ринк отметил, что занялся лекарствами после прекращения разработки химического оружия в России в 1990-х годах, по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Сейчас его компания «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» выпускает опытные партии нового лекарства для тестирования, идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выходе на рынок. Одна доза препарата, по словам Ринка, будет стоить, как планируется сейчас, около 1 тысячи рублей.