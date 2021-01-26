«Зенит» должен «Барселоне» 9 млн евро за Малкома, каталонцы тоже за него недоплатили

Трансфер Малкома в «Зенит» до сих пор не полностью оплачен, это следует из годового финансового отчёта «Барселоны». Как сообщает 25 января испанская газета Marca, российский клуб должен за бразильца около 9,4 млн евро, и этот долг актуален на сегодняшний день.



«Зенит» занимает первое место в списке должников «Барселоны». Каталонский клуб ждёт доплаты за трансферы от «Ювентуса», «Шальке-04», «Хетафе» и ряда других команд, но эти суммы не сравнятся с той, которой не досчитались за Малкома.



«Барселона» и сама имеет финансовые обязательства перед несколькими клубами. Самый большой долг — 28 млн евро — за трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Кстати, сине-гранатовые сами до сих пор недоплатили за Малкома «Бордо» около 9,9 млн евро.

