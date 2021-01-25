Учёные по Twitter определили, что эпидемия COVID-19 началась в январе 2020 года

Учёные проанализировали несколько миллионов твитов европейцев за последние шесть лет. Эта работа позволила им сделать вывод, что в некоторых регионах вспышки загадочной пневмонии начались ещё в январе прошлого года. Статья с результатами исследований опубликована 25 января в научном журнале Scientific Reports.



То, что SARS-CoV-2 возник раньше официально объявленного периода, заявлялось учёными и ранее. Однако были исследователи, которые подвергали это сомнению из-за скорости распространения. Время проникновения вируса в другие страны вызывало ещё больше вопросов. Так, весной 2020 года ученые обнаружили, что первые носители SARS-CoV-2 были госпитализированы в Италии еще в конце января, за несколько недель до официального начала вспышки коронавируса на территории страны. Нечто похожее обнаружили и испанские медики.

