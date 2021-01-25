Учёные по Twitter определили, что эпидемия COVID-19 началась в январе 2020 года

Учёные проанализировали несколько миллионов твитов европейцев за последние шесть лет. Эта работа позволила им сделать вывод, что в некоторых регионах вспышки загадочной пневмонии начались ещё в январе прошлого года. Статья с результатами исследований опубликована 25 января в научном журнале Scientific Reports.
То, что SARS-CoV-2 возник раньше официально объявленного периода, заявлялось учёными и ранее. Однако были исследователи, которые подвергали это сомнению из-за скорости распространения. Время проникновения вируса в другие страны вызывало ещё больше вопросов. Так, весной 2020 года ученые обнаружили, что первые носители SARS-CoV-2 были госпитализированы в Италии еще в конце января, за несколько недель до официального начала вспышки коронавируса на территории страны. Нечто похожее обнаружили и испанские медики.
Чтобы разобраться так ли это, профессор Школы передовых исследований в Лукке Массимо Риккабони и его коллеги решили выяснить, о чём писали в Twitter жители Италии, Испании, Франции, Англии и других стран Европы. Учёные искали упоминания кашля и других типичных симптомов коронавируса. Были проанализированы несколько миллионов твитов, опубликованных между 2014 и 2020 годами.
Выяснилось, что количество упоминаний пневмонии и кашля в некоторых странах Европы почти за месяц до официального начала эпидемии резко выросло. В предыдущие годы ничего подобного не было.
«Наше исследование стало очередным примером того, что социальные сети могут быть полезным инструментом для ведения эпидемиологических наблюдений. В будущем они позволят нам уловить первые признаки появления новых болезней и начать бороться с ними еще до того, как те успели широко распространиться», — сделал вывод Риккабони.