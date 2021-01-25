Росстат: Промышленное производство в России падает впервые за 11 лет. Хуже всего пришлось нефтедобыче

«Промышленное производство в России по итогам 2020 года снизилось на 2,9%», — сообщил Росстат. Как пишет 25 января РБК, спад зафиксировали впервые с 2009 года.



Причем оценка оказалась лучше прогнозов правительства, которое ждало спада на 4,1%. Сильнее всего по итогам 2020 года сократилась добыча полезных ископаемых — она уменьшилась на 7% в годовом выражении. Добыча сырой нефти и газа и вовсе упала на 10,3%. Одной из причин стало соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи энергоресурсов.



Также упали отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений — на 3,8%. 2,5% составил спад в электро- и теплоэнергетике.

