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Росстат: Промышленное производство в России падает впервые за 11 лет. Хуже всего пришлось нефтедобыче

«Промышленное производство в России по итогам 2020 года снизилось на 2,9%», — сообщил Росстат. Как пишет 25 января РБК, спад зафиксировали впервые с 2009 года.

Причем оценка оказалась лучше прогнозов правительства, которое ждало спада на 4,1%. Сильнее всего по итогам 2020 года сократилась добыча полезных ископаемых — она уменьшилась на 7% в годовом выражении. Добыча сырой нефти и газа и вовсе упала на 10,3%. Одной из причин стало соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи энергоресурсов.

Также упали отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений — на 3,8%. 2,5% составил спад в электро- и теплоэнергетике.

«Росли во время пандемии отрасли, которые работали на противодействие COVID-19», — уточнили в Минпромторге. Речь идет о фармацевтике, медицинской промышленности, производстве средств защиты.

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Комментарии (1)

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Сводка кремльинформ бюро ( по состоянию 25.01.2021)
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