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Очевидцы: «В районе Володарского моста человек провалился под лёд». У МЧС есть сомнения

Неизвестный провалился под лёд в районе Володарского моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях 25 января. На месте работают полиция и спасатели.

Как стало известно «Фонтанке», в среду около девяти вечера прохожие заметили человека, который шёл по Неве от Володарского моста в сторону моста Александра Невского. Затем он, якобы провалился под лёд и исчез.

В ГУ МЧС по Петербургу проводят разведку, отмечая, что никакого человека на льду камеры в это время не фиксировали. Есть вероятность, что вызов ложный. Тем не менее информацию они проверить обязаны. На вид лёд в этом месте довольно крепкий.

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Комментарии (1)

hal9000
Там за мостом наркоманов живет порядоЧно..вполне все сходится..шли после работы пыхнули..словили глюк...пили бы пиво шли бы себе спокойно..
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