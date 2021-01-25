Очевидцы: «В районе Володарского моста человек провалился под лёд». У МЧС есть сомнения

Неизвестный провалился под лёд в районе Володарского моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях 25 января. На месте работают полиция и спасатели.



Как стало известно «Фонтанке», в среду около девяти вечера прохожие заметили человека, который шёл по Неве от Володарского моста в сторону моста Александра Невского. Затем он, якобы провалился под лёд и исчез.



В ГУ МЧС по Петербургу проводят разведку, отмечая, что никакого человека на льду камеры в это время не фиксировали. Есть вероятность, что вызов ложный. Тем не менее информацию они проверить обязаны. На вид лёд в этом месте довольно крепкий.

