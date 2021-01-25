Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы

Президент России просит изменить подход к возрастной маркировке произведений литературы. Соответствующее поручение опубликовано 25 января на сайте Кремля.
«Рекомендовать Государственной Думе <...> рассмотреть при участии Правительства Российской Федерации вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве Российской Федерации критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории», — значится в одном из пунктов перечня поручений Владимира Путина по итогам октябрьского заседания Совета по культуре и искусству.
Ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская предложила оставить обязательной только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными. Предлагалось также ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста — «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».