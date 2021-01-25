FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
8
Печать

Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы

Президент России просит изменить подход к возрастной маркировке произведений литературы. Соответствующее поручение опубликовано 25 января на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной Думе <...> рассмотреть при участии Правительства Российской Федерации вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, в том числе путем закрепления в законодательстве Российской Федерации критериев отнесения информационной продукции к информационной продукции названной категории», — значится в одном из пунктов перечня поручений Владимира Путина по итогам октябрьского заседания Совета по культуре и искусству.

Ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская предложила оставить обязательной только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными. Предлагалось также ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста — «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

***_555
Вся религиозная литература должна быть 18+.
altnec
Да уж, Уважаемые соотечественники, хотелось что-то добавить, но не стану. Вы великолепны.
Павел Павлов
"А чьи это земли, виноградники и дворцы? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса! А чьи это слуги, полиция, прокуратура и суд? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний