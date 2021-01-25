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В Уфе тушили крупный пожар на заводе. Взрыв и невозмутимый прохожий попали на видео

Крупный пожар тушили по четвёртому номеру сложности в Уфе 25 января. Момент взрыва попал на видео.

На кадрах мужчина идёт по парковке, когда на заднем плане вечернее небо озаряется огнём. Прохожий продолжает невозмутимо шагать, даже не остановившись, как будто так и было задумано.

По данным регионального управления МЧС, взрыв с последующим горением двух ёмкостей с нефтепродуктами произошёл на заводе ПАО «Уфаоргсинтез». Пожару был присвоен 4-й номер сложности, сейчас возгорание локализовано.

На месте работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. Обстоятельства ЧП выясняются. По предварительным данным, один человек госпитализирован, ещё один погиб.

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