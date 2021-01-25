В Петербурге планируют открыть два государственных приюта для бездомных животных

В Петербурге могут создать два государственных приюта для домашних животных. Проработать этот вопрос 25 января поручил городскому правительству губернатор Александр Беглов.
«В городе есть и безнадзорные животные, которые живут на улице, во дворах и подвалах. По подсчетам специалистов, их примерно пять тысяч. Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя», — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.
Как подчёркивают в Смольном, Петербург — единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. В Северной столице дом есть у миллиона кошек и 250 тысяч собак.
В 16 негосударственных приютах Петербурга на данный момент содержатся 1700 собак и 2000 кошек. Город выделяет некоторым из них средства на оплату коммунальных услуг — на конкурсной основе. Усилий частных лиц и благотворительных фондов для заботы об оказавшихся на улице четвероногих не хватает.