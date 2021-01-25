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В Петербурге планируют открыть два государственных приюта для бездомных животных

В Петербурге могут создать два государственных приюта для домашних животных. Проработать этот вопрос 25 января поручил городскому правительству губернатор Александр Беглов.

«В городе есть и безнадзорные животные, которые живут на улице, во дворах и подвалах. По подсчетам специалистов, их примерно пять тысяч. Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя», — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Как подчёркивают в Смольном, Петербург — единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. В Северной столице дом есть у миллиона кошек и 250 тысяч собак.

В 16 негосударственных приютах Петербурга на данный момент содержатся 1700 собак и 2000 кошек. Город выделяет некоторым из них средства на оплату коммунальных услуг — на конкурсной основе. Усилий частных лиц и благотворительных фондов для заботы об оказавшихся на улице четвероногих не хватает.

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Комментарии (9)

alexber2
могут создать, а могут не создать. Опять будут бесконечные обещания.
156899882
Слава Богу!
kukuruzza
Пока будет цвести частные приюты,дворняжки не закончатся никогда.Эти приюты втихаря сами плодят себе новую и новую дворню—чтоб было на что деньги клянчить,а профессиональные «кураторы» это они умеют виртуозно,там в нко и различных фондах такие бабки крутятся...
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