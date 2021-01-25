Объём импорта из дальнего зарубежья упал на 7%

Импорт товаров из дальнего зарубежья с января по декабрь 2020 года составил 204,4 млрд долларов США, что на 7,2% ниже 2019 года. Такие данные размещены на сайте Федеральной таможенной службы РФ.



По сравнению с прошлым годом, импорт машиностроительной продукции вырос на 4% и составил 103,5 млрд долларов, а ввоз текстильных изделий и обуви увеличился на 3% до 12,4 млрд долларов.

Закупки химической продукции в 2020 году оценили в 39,4 млрд долларов, что на 4% ниже показателя 2019 года. При этом закупки фармацевтической продукции снизились на 18% с 13,3 до 10,9 млрд долларов, а импорт продуктов органической и неорганической химии, куда входят многие вещества, используемые как фармсубстанции, вырос на 3% и составил 6,4 млрд долларов.