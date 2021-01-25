Объём импорта из дальнего зарубежья упал на 7%

Импорт товаров из дальнего зарубежья с января по декабрь 2020 года составил 204,4 млрд долларов США, что на 7,2% ниже 2019 года. Такие данные размещены на сайте Федеральной таможенной службы РФ.
По сравнению с прошлым годом, импорт машиностроительной продукции вырос на 4% и составил 103,5 млрд долларов, а ввоз текстильных изделий и обуви увеличился на 3% до 12,4 млрд долларов.
Закупки химической продукции в 2020 году оценили в 39,4 млрд долларов, что на 4% ниже показателя 2019 года. При этом закупки фармацевтической продукции снизились на 18% с 13,3 до 10,9 млрд долларов, а импорт продуктов органической и неорганической химии, куда входят многие вещества, используемые как фармсубстанции, вырос на 3% и составил 6,4 млрд долларов.
Ввоз продовольственных продуктов из дальнего зарубежья в Россию оценивают в 22,7 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.
Окончательные данные по общему импорту по итогам года пока не подсчитаны, если лишь промежуточные по 11 месяцам. Так, с января по ноябрь, импорт РФ из всех стран (включая СНГ) составил 184,8 млрд долларов и снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Как ранее сообщала «Фонтанка», импорт из Китая за 11 месяцев составил 49 млрд долларов (https://www.fontanka.ru/2021/01/14/69697446/). Из них 11 млрд пришлось на компьютерное оборудование, 3,2 млрд — на одежду, обувь и галантерею и 3,3 млрд — на технику и электрооборудование. 2 млрд россияне потратили на китайские запчасти и двигатели, 760 млн — на медтехнику, в том числе ИВЛ, не менее 260 млн на фармсубстанции.