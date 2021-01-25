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Полиция остановила на Троицкой площади каршеринг под управлением пьяного «бесправника». Инспектору пришлось пробежаться

Наряд отдельного батальона ГИБДД остановил пьяного «бесправника», который решил покататься на каршеринге, используя чужой аккаунт. Задержание попало на видео.

Инцидент произошёл 24 января на Троицкой площади. Около девяти вечера наряд дорожной полиции остановил «Рено Каптюр» от «Яндекс Драйва». За рулём находился 29-летний петербуржец. Водительского удостоверения у него нет, алкогольное амбре присутствовало. В машину мужчина попал с помощью чужого аккаунта.

«Фонтанка.ру»

На кадрах видно, как водитель бросает машину на обочине, после чего вместе с товарищем уходит по тротуару. За ними бежит инспектор ГИБДД.

Петербуржцу грозит как минимум 166-я статья УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

syshsun
А чего бегать то,пиф-паф,ой-ё-ё-й
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