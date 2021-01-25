Невозмутимый водитель «Форд Фокуса», не вписавшийся в дорогу в Кировском районе Петербурга, попал в объектив камеры видеонаблюдения. На месте происшествия он забыл «туфельку».
«Фонтанка.ру»
25 января легковой автомобиль, двигаясь по Автовской улице, не увидел знак пешеходного перехода и наехал на него. Опора печально наклонилась, водитель подумал, видимо, что ничего страшного не произошло, и уехал с места происшествия. В качестве напоминания о случившемся на асфальте остался регистрационный знак.
По данным «Фонтанки», автомобиль зарегистрирован на 72-летнего Зураба Ильича, который не слишком аккуратно ездит по городу, судя по внушительному количеству штрафов.