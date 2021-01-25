Продажи «Группы ЛСР» в 2020 году выросли на 12%, до 95 млрд рублей. В Петербурге рост составил 27%

Средняя цена выросла на 14% относительно 2019 года и составила 129 тыс.руб. за кв. м. При этом на ипотеку пришлось 64% всех проданных квартир, тогда как годом ранее их было 47%. Всего в эксплуатацию было введено 672 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, а объем жилья, выведенного в продажу, составил 787 тыс. «квадратов».

За 2020 год продажи «Группы ЛСР» в денежном выражении выросли на 12%, до 95 млрд рублей, — было продано 826 тыс. кв. м. В том числе, такие показатели обеспечил рост в Петербурге на 27%, отметили в компании.

Ключевыми событиями года стало подтверждение в июле международным рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта ПАО «Группа ЛСР» в иностранной валюте на уровне «B+». Прогноз по рейтингу — «Стабильный». В июле международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service также подтвердило корпоративный рейтинг ПАО «Группа ЛСР» на уровне «B1» и рейтинг вероятности дефолта на уровне «B1-PD» с таким же прогнозом по рейтингу — «Стабильный».

Также в сентябре «Группа ЛСР» совершила масштабную сделку — приобрела права намыв территории и последующую застройку в северной части Васильевского острова Санкт-Петербурга. На территории будет построен жилой комплекс бизнес-класса, площадью около 800 тыс. кв. м. Завершить весь проект планируется в 2034 году.

— Мы показали сильные операционные результаты за 2020 год, которые в целом соответствовали нашим планам, — говорит Андрей Молчанов, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР». — Мы увеличили продажи на 12% в денежном выражении благодаря нашему продуктовому предложению, а также поддержке со стороны государства в виде программы льготного ипотечного кредитования. Я особенно доволен результатами в Санкт-Петербурге, где продажи в квадратных метрах выросли на 12%, а в денежном выражении на 27% по сравнению с прошлым годом.