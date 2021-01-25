Продажи Setl Group в 2020 году достигли 112,3 млрд рублей, а ввод недвижимости — 1,5 млн кв. м

По итогам 2020 года объем продаж холдинга Setl Group достиг рекордного для компании показателя 112,3 млрд рублей, что на 6 % больше в сравнении с 2019 годом. При этом компания сдала в эксплуатацию 1,5 млн кв. м недвижимости, а площадь проданной недвижимости без паркингов составила 831,8 тыс. кв. м. Как сообщают в холдинге, в четвертом квартале объем продаж Setl Group вырос на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг 37 млрд руб. В количественном выражении рост составил 24 % , а площадь проданной недвижимости увеличилась на 20 %, до 250 тыс. кв. м.

Всего же в 2020 году Setl Group ввел в эксплуатацию 1,5 млн кв. м общей площади объектов, что также стало историческим максимумом для компании и на 13 % превзошло результаты 2019 года. Продаваемая площадь сданных объектов составила 734,7 тыс. кв. м (прирост в 5 % к результату предыдущего года). В 2020 году холдинг ввел в эксплуатацию 36 жилых домов в разных районах Санкт-Петербурга и в Калининградской области, при этом приступив к строительству 47 новых домов, в том числе и в новых проектах. Помимо жилых домов, в 2020 году холдинг построил девять социальных объектов, в том числе две школы, шесть детских садов и одну начальную школу с детским садом. Они рассчитаны в общей сложности почти на 4000 мест. Также холдинг Setl Group приступил к строительству семи новых социальных объектов: двух школ в совокупности на 2000 мест и пяти детских садов на 830 мест. Общая площадь объектов, по которым начато строительство в 2020 году, составляет 1 649,8 тыс. кв. м; продаваемая площадь жилых и коммерческих помещений в них — 872 тыс. кв. м (на 12,9 % выше прошлогоднего результата).