Продажи Setl Group в 2020 году достигли 112,3 млрд рублей, а ввод недвижимости — 1,5 млн кв. м

По итогам 2020 года объем продаж холдинга Setl Group достиг рекордного для компании показателя 112,3 млрд рублей, что на
Как сообщают в холдинге, в четвертом квартале объем продаж Setl Group вырос на
Всего же в 2020 году Setl Group ввел в эксплуатацию 1,5 млн кв. м общей площади объектов, что также стало историческим максимумом для компании и на
Помимо жилых домов, в 2020 году холдинг построил девять социальных объектов, в том числе две школы, шесть детских садов и одну начальную школу с детским садом. Они рассчитаны в общей сложности почти на 4000 мест. Также холдинг Setl Group приступил к строительству семи новых социальных объектов: двух школ в совокупности на 2000 мест и пяти детских садов на 830 мест.
Общая площадь объектов, по которым начато строительство в 2020 году, составляет 1 649,8 тыс. кв. м; продаваемая площадь жилых и коммерческих помещений в них — 872 тыс. кв. м (на
На конец 2020 года в активной стадии строительства у холдинга была недвижимость продаваемой площадью 1,88 млн кв. м, а продаваемая площадь в объектах Setl Group, по которым получены разрешения на строительство, достигла 2,5 млн кв. м без учета паркингов.
Общая адресная программа холдинга на конец 2020 г. составила 7,1 млн кв. м.