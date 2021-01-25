В Псковкой области таможенники трижды за последние несколько дней поймали табачных контрабандистов, которые прятали запрещённый груз в автомобильные покрышки.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 25 января, в очередной раз в Латвию из России пытались тайком вывезти белорусские сигареты. В покрышке одного из грузовых автомобилей после «рентгена» в пункте пропуска «Убылинка» «из покрышки извлекли 1000 пачек сигарет». Во втором тягаче партия была поменьше — 16 пачек, спрятанных под обшивкой кабины. Наказание для водителей за нарушение по части 2 статьи 16.1 КоАП России определит суд.
Как отметил начальник таможенного поста МАПП «Убылинка» Роман Сушинский, аналогичный способ перевозки табачных изделий выбрали и контрабандисты, задержанные несколькими днями ранее.
«В двух покрышках находилось по 16 килограммов табачной продукции. Из каждого колеса таможенники извлекли по 770 пачек сигарет», — рассказал Сушинский.
Сигареты для провоза через границу прячут изощрённо, например в доски и матрасы. В покрышки же прячут даже сыр.