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Из горевшей квартиры на Искровском проспекте увезли в больницу женщину с отравлением угарным газом

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу потушили квартирный пожар в Невском районе Петербурга в пятом часу 25 января. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

автор фото читательница «Фонтанки» Виктория
автор фото читательница «Фонтанки» Виктория
автор фото читательница «Фонтанки» Виктория
автор фото читательница «Фонтанки» Виктория

Сообщение о возгорании поступило в четыре часа. На шестом этаже дома № 4 по Искровскому проспекту горела кухня. Огнем были охвачены 4 квадратных метра, из вышерасположенных квартир были эвакуировали 15 человек.

Из горевшей квартиры спасли 56-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом. Она госпитализирована в НИИ им. Джанелидзе.

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