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Глава Минобрнауки пообещал скорое возвращение вузов к очному обучению

Студенты вузов благодаря улучшению эпидемиологической ситуациии вскоре смогут вернуться от дистанционного к очному формату обучения. Об этом 25 января заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», — цитирует «Интерфакс» слова Фалькова, произнесённые им на церемонии вручения Российской национальной премии «Студент года — 2021».

Министр пообещал студентам возможность пообщаться со сверстниками после каникул. Новый семестр в федеральных вузах начнётся 8 февраля.

«Я думаю, что в будущем мы вновь вернемся полноценно к хорошо знакомой нам форме обучения, когда мы сможем общаться с нашими коллегами, преподавателями», — отметил Фальков.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга федерального подчинения 13 ноября 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19 перешли на удалёнку. Датой окончания дистанционного формата обучения значится 6 февраля. То же самое рекомендовало министерство и региональным вузам.

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