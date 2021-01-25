Глава Минобрнауки пообещал скорое возвращение вузов к очному обучению

Студенты вузов благодаря улучшению эпидемиологической ситуациии вскоре смогут вернуться от дистанционного к очному формату обучения. Об этом 25 января заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», — цитирует «Интерфакс» слова Фалькова, произнесённые им на церемонии вручения Российской национальной премии «Студент года — 2021».

Министр пообещал студентам возможность пообщаться со сверстниками после каникул. Новый семестр в федеральных вузах начнётся 8 февраля.