Вице-губернатор Потехина: Несовершеннолетние, которые в субботу вышли на улицу, пришли поглазеть

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина прокомментировала прошедшие в субботу, 23 января, протестные гулянья. Как рассказала она журналисту «Фонтанки», многие родители недооценили ситуацию, не поверив, что их детей так активно призывают выходить на улицы.
«Понятно, что невозможно было удержать всех. Но проблема в том, что далеко не все родители отнеслись к ситуации всерьёз. Взрослые в большинстве своём не знают, что существует параллельный гигантский тик-ток-мир, где сидят их дети, поэтому недооценили ситуацию. Думаю, что сегодня у многих родителей более серьёзное отношение к происходящему», — отметила чиновник.
По словам Потехиной, 23 января на протестных шествиях было и много родителей с детьми.
«Вы, наверное, видели молодых мам, которые водили хоровод вокруг Медного всадника — с детьми. Они считают, что это такое невинное занятие. Но достаточно одного подготовленного провокатора — и можно вместе с детьми попасть под ноги несущейся неуправляемой толпе. Люди пришли поглазеть, не понимая опасности таких ситуаций», — заметила она.
Потехина вспомнила, что когда-то оказалась с ребёнком во дворце спорта «Юбилейный», внезапно была объявлена эвакуация — поступил звонок о минировании, началась давка. «Я запрыгнула на подоконник и затащила за собой ребёнка. Потому что вероятность того, что задавят в толпе, гораздо выше, чем вероятность, что рванет. И это самое страшное. Не то, что ребёнка на незаконном митинге затащат в политику, а то, что он окажется в ситуации, когда его сметут», — уверена вице-губернатор.
По словам Потехиной, участники митингов рисковали ещё и получить в своё портфолио «чёрный шар», а это очень недальновидно.
«Несовершеннолетние, которые в субботу оказались на улице, в основном пришли поглазеть. Для более глубокого понимания ситуации с ними надо разговаривать», — добавила она.
В субботу, 23 января, в Петербурге, как и в других регионах страны, несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста в поддержку Алексея Навального. Участники протеста перекрыли Невский проспект. Акция закончилась возле площади Восстания и Гостиного Двора, где Росгвардия и полиция разогнали протестующих, жёстко задержав несколько сотен человек.