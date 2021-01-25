FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
5
Печать

Вице-губернатор Потехина: Несовершеннолетние, которые в субботу вышли на улицу, пришли поглазеть

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина прокомментировала прошедшие в субботу, 23 января, протестные гулянья. Как рассказала она журналисту «Фонтанки», многие родители недооценили ситуацию, не поверив, что их детей так активно призывают выходить на улицы.

«Понятно, что невозможно было удержать всех. Но проблема в том, что далеко не все родители отнеслись к ситуации всерьёз. Взрослые в большинстве своём не знают, что существует параллельный гигантский тик-ток-мир, где сидят их дети, поэтому недооценили ситуацию. Думаю, что сегодня у многих родителей более серьёзное отношение к происходящему», — отметила чиновник.

По словам Потехиной, 23 января на протестных шествиях было и много родителей с детьми.

«Вы, наверное, видели молодых мам, которые водили хоровод вокруг Медного всадника — с детьми. Они считают, что это такое невинное занятие. Но достаточно одного подготовленного провокатора — и можно вместе с детьми попасть под ноги несущейся неуправляемой толпе. Люди пришли поглазеть, не понимая опасности таких ситуаций», — заметила она.

Потехина вспомнила, что когда-то оказалась с ребёнком во дворце спорта «Юбилейный», внезапно была объявлена эвакуация — поступил звонок о минировании, началась давка. «Я запрыгнула на подоконник и затащила за собой ребёнка. Потому что вероятность того, что задавят в толпе, гораздо выше, чем вероятность, что рванет. И это самое страшное. Не то, что ребёнка на незаконном митинге затащат в политику, а то, что он окажется в ситуации, когда его сметут», — уверена вице-губернатор.

По словам Потехиной, участники митингов рисковали ещё и получить в своё портфолио «чёрный шар», а это очень недальновидно.

«Несовершеннолетние, которые в субботу оказались на улице, в основном пришли поглазеть. Для более глубокого понимания ситуации с ними надо разговаривать», — добавила она.

В субботу, 23 января, в Петербурге, как и в других регионах страны, несколько тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста в поддержку Алексея Навального. Участники протеста перекрыли Невский проспект. Акция закончилась возле площади Восстания и Гостиного Двора, где Росгвардия и полиция разогнали протестующих, жёстко задержав несколько сотен человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

265041033
Если в школе целую неделю учителя говорят не ходите, полюбому любопытство возьмет верх и ты пойдешь. В свои 15-16 я бы пошел именно поглазеть.
gencon
Мошенница. Единовременная выплата за первого ребёнка говорит о неспособности сохранять жизнь и здоровье россиян в этой стране и о постоянной эмиграции семей куда угодно, хоть Мексику. Этим воришка ничего не осталось, кроме как нарожать побольше, чтобы хоть кто-то остался обслуживать дворцы и нефтяные скважины.
Bobr Dobr
Она права на 100%. Моя молодость это 80-90. И я поддерживал сначало Горбачева, потом раннего Ельцина, верил в золото КПСС. Я стал старше и готов своими руками задушить старика Горбачева и , разумеется повесить на фонаре Навальнера.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний