Вице-губернатор Потехина: Несовершеннолетние, которые в субботу вышли на улицу, пришли поглазеть

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина прокомментировала прошедшие в субботу, 23 января, протестные гулянья. Как рассказала она журналисту «Фонтанки», многие родители недооценили ситуацию, не поверив, что их детей так активно призывают выходить на улицы.

«Понятно, что невозможно было удержать всех. Но проблема в том, что далеко не все родители отнеслись к ситуации всерьёз. Взрослые в большинстве своём не знают, что существует параллельный гигантский тик-ток-мир, где сидят их дети, поэтому недооценили ситуацию. Думаю, что сегодня у многих родителей более серьёзное отношение к происходящему», — отметила чиновник.

По словам Потехиной, 23 января на протестных шествиях было и много родителей с детьми. «Вы, наверное, видели молодых мам, которые водили хоровод вокруг Медного всадника — с детьми. Они считают, что это такое невинное занятие. Но достаточно одного подготовленного провокатора — и можно вместе с детьми попасть под ноги несущейся неуправляемой толпе. Люди пришли поглазеть, не понимая опасности таких ситуаций», — заметила она. Потехина вспомнила, что когда-то оказалась с ребёнком во дворце спорта «Юбилейный», внезапно была объявлена эвакуация — поступил звонок о минировании, началась давка. «Я запрыгнула на подоконник и затащила за собой ребёнка. Потому что вероятность того, что задавят в толпе, гораздо выше, чем вероятность, что рванет. И это самое страшное. Не то, что ребёнка на незаконном митинге затащат в политику, а то, что он окажется в ситуации, когда его сметут», — уверена вице-губернатор. По словам Потехиной, участники митингов рисковали ещё и получить в своё портфолио «чёрный шар», а это очень недальновидно.