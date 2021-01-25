Двух оставшихся участников налета на коммерсантов Пулково отправили в колонию. Если бы они шесть лет не скрывались, то уже бы вышли

Московский районный суд вынес приговор 35-летнему Леониду Бондарчуку и 33-летнему Павлу Савельеву. Они принимали участие в налете на коммерсантов в Пулково шесть лет назад. Основу банды, которая разбойничала под прикрытием символики ФСБ, отправили в колонию еще два года назад.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 25 января, Бондарчук и Савельев были признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц.



В пресс-службе городской прокуратуры уверены, что оба фигуранта не входили на постоянной основе в банду, созданную в августе-сентябре 2013 года Виталием Самсоновым и Игорем Хлудковым, но участвовали 15 июля 2014 года в совершении разбойного нападения в пассажирском терминале аэропорта Пулково на трех потерпевших, у которых похитили денежные средства в размере более 51 млн рублей, а также другое имущество.

