Двух оставшихся участников налета на коммерсантов Пулково отправили в колонию. Если бы они шесть лет не скрывались, то уже бы вышли

Московский районный суд вынес приговор 35-летнему Леониду Бондарчуку и 33-летнему Павлу Савельеву. Они принимали участие в налете на коммерсантов в Пулково шесть лет назад. Основу банды, которая разбойничала под прикрытием символики ФСБ, отправили в колонию еще два года назад.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 25 января, Бондарчук и Савельев были признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц.
В пресс-службе городской прокуратуры уверены, что оба фигуранта не входили на постоянной основе в банду, созданную в августе-сентябре 2013 года Виталием Самсоновым и Игорем Хлудковым, но участвовали 15 июля 2014 года в совершении разбойного нападения в пассажирском терминале аэропорта Пулково на трех потерпевших, у которых похитили денежные средства в размере более 51 млн рублей, а также другое имущество.
В СК уточняют, что задержаны Бондарчук и Савельев, оба уроженцы Тихвина, 21 апреля 2020 года в Ленинградской области.
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил каждому из фигурантов наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Девять членов банды, как писала «Фонтанка», в 2018 году были признаны судом присяжных в Петербурге виновными в разбое, похищении человека, вымогательстве, угоне и незаконном обороте оружия. В общей сложности они получили 90 лет в колонии и 160 млн штрафа.