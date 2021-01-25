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Эрмитаж раздаст студентам бесплатные билеты в Главный штаб

Государственный Эрмитаж сделает учащимся подарок к Дню студенчества и позволит им бесплатно ходить в залы Восточного крыла Главного штаба. Как 25 января пояснили в музее, акция начинает действовать с 26 января. В любой день, кроме понедельника, российские студенты и курсанты могут оформить бесплатные входные на удобное время, а затем получить билет, предъявив номер заказа и документы кассиру. Число бесплатных входных ограничено.

Со вторника по воскресенье учащихся в Главный штаб готовы пропускать каждый час с 12:00 до 17:00, а по средам и пятницам в расписании существует дополнительный сеанс в 18:00. Посетителей просят заранее оформить бронь на сайте tickets.hermitagemuseum.org, указать данные документа, удостоверяющего личность, и студенческого билета или служебного удостоверения для курсантов. Один человек вправе оформить заказ максимум для четырёх посетителей. Входные в кассах пришедшим будут выдавать за полчаса до начала сеанса. Продолжительность прогулки по залам — не больше двух часов.

Льготы на бесплатное посещение Эрмитажа начали возвращаться летом 2020 года. В августе было объявлено о том, что правом входа по документам вновь могут пользоваться школьники.

В качестве компенсации временных неудобств, связанных с отменой льгот, Эрмитаж проводит бесплатные выставки. В настоящее время в Манеже Малого Эрмитажа можно посмотреть археологическую экспозицию «Железный век. Европа без границ. Первое тысячелетие до новой эры». Она работает до 28 февраля, вход отдельный, с Шуваловского проезда.

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Комментарии (3)

alexadmin
В Главном Штабе и так всегда не густо было (все в Зимний Дворец ломятся). А сейчас так и вообще наверное...
Mimic
Что ли совсем плохо с посетителями?
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