Эрмитаж раздаст студентам бесплатные билеты в Главный штаб

Государственный Эрмитаж сделает учащимся подарок к Дню студенчества и позволит им бесплатно ходить в залы Восточного крыла Главного штаба. Как 25 января пояснили в музее, акция начинает действовать с 26 января. В любой день, кроме понедельника, российские студенты и курсанты могут оформить бесплатные входные на удобное время, а затем получить билет, предъявив номер заказа и документы кассиру. Число бесплатных входных ограничено.



Со вторника по воскресенье учащихся в Главный штаб готовы пропускать каждый час с 12:00 до 17:00, а по средам и пятницам в расписании существует дополнительный сеанс в 18:00. Посетителей просят заранее оформить бронь на сайте tickets.hermitagemuseum.org, указать данные документа, удостоверяющего личность, и студенческого билета или служебного удостоверения для курсантов. Один человек вправе оформить заказ максимум для четырёх посетителей. Входные в кассах пришедшим будут выдавать за полчаса до начала сеанса. Продолжительность прогулки по залам — не больше двух часов.

