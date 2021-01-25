FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
13
Печать

«Выбирайте правильную позицию». Беглов встретился со студентами и нарисовал домик в большой зачётке

Губернатор Петербурга Александр Беглов в День студента встретился с обучающимися в РГПУ им. Герцена. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 января, губернатору рассказали о том, как в период пандемии студенты проводили вебинары для школьников, он же нарисовал в символической зачётке домик с идущим из трубы дымом.

«Если правильно выбираешь позицию, в том числе жизненную, то все получится», — сказал Беглов, объяснив, что именно поэтому нарисовал дым так близко к концу листка.

Фото: РГПУ им. А. И. Герцена

Беглов также вспомнил, как сам тряс зачётками перед сессией и как для наглядности обучения его преподаватель распилил табуретку, чтобы показать студентам, что такое разрез здания.

На просьбу «Фонтанки» прокомментировать участие студентов в субботней акции он пообещал это сделать в рамках еженедельного выступления на «Радио России».

Фото: РГПУ им. А. И. Герцена

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

grannie
Не люблю стыдиться за кого-либо (это любимое занятие Совестливой Русской Интеллигенции - стыдиться за что-то стороннее и большое, желательно "за Россию" сразу, ну, или хотя бы за её часть, "за церковь", например), но в данном случае ничего как "гр.ный стыд" на ум не идёт. Ну заберите недоразвитого куда-нибудь, а? Даром отдадим.
f0ntan
Какой комсомол? День студенчества превратили в церковный праздник (как и день влюбленных). Поздравляет студентов поп. А если среди студентов неверующие или верующие других конфессий, что немудрено, учитывая, сколько у нас приезжих? К чему праздники студенчества, влюбленных и многодетных матерей превращать в церковные?
265029441
Выступая на III съезде комсомола с речью, позднее оформленной в "Задачи союзов молодёжи" ("учиться, учиться и учиться... коммунизму"), В.И. Ленин постоянно возвращался к столу, на котором лежали листы бумаги. После выступления к записям с интересом присмотрелись: на листке был нарисован дом с трубой, из которой шёл дым, и на домике было написано "Школа"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний