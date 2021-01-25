Губернатор Петербурга Александр Беглов в День студента встретился с обучающимися в РГПУ им. Герцена . Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 25 января, губернатору рассказали о том, как в период пандемии студенты проводили вебинары для школьников, он же нарисовал в символической зачётке домик с идущим из трубы дымом.



«Если правильно выбираешь позицию, в том числе жизненную, то все получится», — сказал Беглов, объяснив, что именно поэтому нарисовал дым так близко к концу листка.