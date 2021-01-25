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Петербуржцев проведут по малоизвестной Карповке

На четной стороне набережной Карповки теперь молодое публичное пространство — «и это отличный повод познакомиться с удивительной историей его окрестностей», решили в ДК Лурье. 30 января отправляемся гулять по Петербургу с Константином Шолмовым. 12+

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov, wikipedia.org

В Лопухинском саду можно себе представить какую-нибудь стычку русских со шведами: в годы Северной войны тут пролегала линия фронта. А в годы Великой Отечественной рядом с ЛЭТИ был подземный командный бункер Краснознаменного Балтийского флота. Военный совет флота заседал рядом, в церкви, которая за свою жизнь побыла также и колонией для несовершеннолетних, и институтской лабораторией. А из окна дома № 13 на набережной будущая писательница, маленькая Таня Толстая, взирала на лося — вот такая была рядом «полулесная глухомань». Хозяином той квартиры должен был стать Сергей Миронович Киров, но до новоселья не дожил. А там, где Карповка вытекает из Большой Невки, в офицерских казармах жил 17 лет Александр Блок… Впрочем, на Аптекарском острове можно водить экскурсии и по достопримечательностям, которых больше нет. Например, Первый мед расположен на месте усадьбы архиепископа, сподвижника Петра I Феофана Прокоповича.

Пешеходная экскурсия из цикла «Теплый город» состоится 30 января, начало в 12:00. Подробности на сайте.

Александра Шеромова

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov, wikipedia.org

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