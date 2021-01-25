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На Яхтенной электричка сбила человека. Он шел на красный

Электричка, возвращающаяся в Петербург, сбила в Приморском районе пешехода.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 25 января, инцидент произошел сегодня в 7.55 в районе станции Яхтенная. Электропоезд сообщением «Белоостров — Санкт-Петербург» совершил наезд на 43-летнего уроженца Республики Башкортостан. По предварительной информации, он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

«Машинист приближающегося поезда неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — сообщает транспортная полиция.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (15)

O-o!
Самый позорный переход "второй столицы" и власти!!!! Огромнейший район новостроек идет к метро, по змейке, блин.. Раньше даже светофора на соседнем Приморском шоссе не было, штук 30 человек погибло, только потом поставили. А если человек был глухой, слепой, или просто тормознутый, коих приличный процент, вообще-то.
alexadmin
Про яхтенную ничего не скажу, но не далее как прошлой осенью ехал в электричке и около Шувалово обратил внимание как мы проезжаем мимо пешеходного светофора, горящего зеленым.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Путепровод или надземный/подземный переход там построить религия Беглову не позволяет?
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