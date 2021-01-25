На Яхтенной электричка сбила человека. Он шел на красный

Электричка, возвращающаяся в Петербург, сбила в Приморском районе пешехода.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 25 января, инцидент произошел сегодня в 7.55 в районе станции Яхтенная. Электропоезд сообщением «Белоостров — Санкт-Петербург» совершил наезд на 43-летнего уроженца Республики Башкортостан. По предварительной информации, он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
«Машинист приближающегося поезда неоднократно подавал звуковой сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — сообщает транспортная полиция.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.