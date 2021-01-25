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При квартирном пожаре в Шушарах пострадала молодая хозяйка. Пятерых её кошек спасли

Квартира в многоэтажке загорелась в Пушкинском районе Петербурга в понедельник, 25 января. Пожар застал в доме питомцев и хозяйку, она в больнице.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, за полчаса до полудня на пульт дежурного поступила заявка о возгорании в двенадцатиэтажном доме на Московском шоссе, 288. На третьем этаже горела двухкомнатная квартира, огонь распространился на 30 квадратных метров.

С открытым пламенем пожарные разобрались за полчаса, без пострадавших не обошлось. С отравлением угарным газом в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе увезли 23-летнюю девушку. Из её квартиры эвакуировали пять кошек, их состояние уточняется.

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