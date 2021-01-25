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РУСАДА не будет оспаривать решение суда о двухлетней дисквалификации российского спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось от идеи подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетней дисквалификации российского спорта. Как сообщила пресс-служба РУСАДА в понедельник, 25 января, ставка сделана на дальнейшее сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной «дорожной карте» в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA», — заявили в РУСАДА.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Grotesk
в свете последнего обострения нацгордости - выйти из всех спортивных организаций, бойкот всем олимпиадам и чемпионатам, спартакиада народов снг и евразес раз в два года, чемпионам спартакиады лады весты и квартиры в жк монолитбетонстрой и место в думе и сенате...
Alexander 17
Ничего не хотят делать...Всего боятся....Как же стыдно ......
РЫЛЬЦО -ТО В ПУХУ...
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