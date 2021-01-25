РУСАДА не будет оспаривать решение суда о двухлетней дисквалификации российского спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказалось от идеи подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетней дисквалификации российского спорта. Как сообщила пресс-служба РУСАДА в понедельник, 25 января, ставка сделана на дальнейшее сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной «дорожной карте» в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA», — заявили в РУСАДА.